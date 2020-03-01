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01 марта 2020, воскресенье, 06:00 22
Lifestyle 2020-03-01T06:00:02+02:00
Українські Новини
Весеннее настроение. Идеи маникюра для главного женского дня

Весеннее настроение. Идеи маникюра для главного женского дня

Валерия Драгомирова
Весна, 8 марта, Маникюр, Международный женский день

8 марта отмечается главный женский день. Этот празник ждут женщины не только из-за выходного, который в этом году будет еще и 9 марта, но и ради поздравлений и подарков от мужского пола. Для того, чтобы быть неотразимой в Международный женский день, Українські Новини собрали лучшие идеи маникюра.


Скриншот: Фото: Instagram

Скриншот: Фото: InstagramСкриншот: Instagram

Как сообщали Українські Новини, в связи с Международным женским днем "Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов.

Кроме того, в этом году Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. Так что вторые выходные этой весны будут длинными: отдыхаем с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта.

В прошлом году по случаю Международного женского дня в разных странах мира прошли демонстрации и марши за права женщин.

Тем временем синоптик рассказал о погоде в начале марта. По словам Пострыганя, первая половина марта обещает быть теплой и с недобором осадков. Во второй половине месяца возрастает вероятность частых ливневых дождей. 


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