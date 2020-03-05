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05 березня 2020, четвер, 21:53 14
Lifestyle 2020-03-05T21:53:23+02:00
Українські Новини
З яких країн доставляють квіти на прилавки України. Ви здивуєтеся

З яких країн доставляють квіти на прилавки України. Ви здивуєтеся

Ярина Вацяк
Весна, 8 березня, Квіти, імпорт
Квіти
Квіти

Квіти на українські ринки, які пожвавилися напередодні 8 Березня, постачають з усього світу, частка імпортних квітів становить 35-40%.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам розповіли представники одного з найбільших виробників квітів в Україні – компанії "Асканія-Флора".

"Ми оцінюємо частку імпорту у межах 35-40% і він активно розвивається, зростає щороку. Найбільшими постачальниками квітів в Україну є Кенія, Ефіопія, Колумбія, Еквадор. Також імпортуються квіти з Ізраїлю, Італії, Польщі. Загалом, з усього світу", - розповіли в компанії.

Троянди. Фото: onlyroseТроянди. Фото: onlyrose

Квіти. Фото: onlyroseКвіти. Фото: onlyrose

Раніше Українські Новини писали про те, які квіти подарувати своїм дорогим жінкам а також писали про ідеях подарунків вчитель на 8 березня.

Крім того, поділилися ідеями весняного жіночого манікюру до дня 8 Березня.

Тим часом, Міжнародний жіночий день припадає на неділю, тому українці отримують ще один додатковий вихідний в понеділок, 9 березня. У зв'язку з Міжнародним жіночим днем "Укрзалізниця" призначила 15 додаткових поїздів.

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