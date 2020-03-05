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05 березня 2020, четвер, 14:31 28
Суспільство 2020-03-05T14:50:00+02:00
Українські Новини
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірусом, - Данилов

Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірусом, - Данилов

Надежда Комендантова
РНБО, Олексій Данилов, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Скріншот відео CBS News
Коронавірус. Скріншот відео CBS News

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, який вважає найкращими ліками від коронавірусу цибулю, сало і часник, заявив, що люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють на коронавірус Covid-19.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українському Радіо", передають Українські Новини.

"Люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють", - сказав він.

Також він повідомив, що українські вчені спілкуються з головними науковими центрами, які займаються створенням вакцини від коронавірусу.

Данилов зазначив, що зараз підготовлено понад 12000 ліжок в інфекційних відділеннях, а також повністю прописана процедура проведення лікування у разі виявлення коронавірусу.

З 20 січня при РНБО була створена оперативна група з питань моніторингу та аналізу ситуації щодо поширення коронавіруса з Китаю.

Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 3284 людей (за добу 83 випадки). А кількість людей, які одужали від коронавірусу, збільшилася до 53 276 осіб (2 585 чоловік за добу). А в Чернівецькій області коронавірус підозрюють у двох людей, які повернулися з Італії.

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