Великий пост. Рецепт вкусного постного рассольника

Великий Пост в 2020 году будет длится 48 дней. Соблюдающему пост человеку стоит продумать, как ему питаться в этот период правильно, разнообразно и вкусно. Українські Новини предлагают рецепт постного рассольника.



Ингредиенты:



150 г отборной перловой крупы

3 средних соленых огурца

1 стакан огуречного рассола

2 большие луковицы

2 средние морковки

2 черешка сельдерея

2–4 зубчика чеснока

2–3 ст. л. томатного соуса

растительное масло

1 ч. л. сладкой молотой паприки (можно копченой)

соль, свежемолотый черный перец

зелень для подачи, по желанию



Способ приготовления



1. Влейте в небольшой сотейник немного масла, всыпьте перловку, поставьте на средний огонь и обжаривайте, время от времени помешивая, 10 мин. Затем залейте 2 стаканами кипящей воды, посолите, доведите до кипения, закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и варите 20 мин. За это время вода­ должна впитаться.



2. Очистите лук, чеснок и морковь. Нарежьте небольшими кусочками. Так же нарежьте сельдерей. Соленые огурцы очистите от кожицы, нарежьте огурцы вдоль на четвертинки, затем­ поперек кусочками толщиной 7–8 мм.



3. В кастрюле с толстым дном разогрейте 3–4 ст. л. масла, положите лук. Обжаривайте на сильном огне 3–4 мин. Добавьте морковь и сельдерей, обжаривайте, помешивая, 5 мин. Положите чеснок и соленые огурцы, обжаривайте 1 мин.



4. Положите к овощам томатный соус, перемешайте, залейте 1,5 л холодной воды. Доведите до кипения, варите 5 мин. Всыпьте перловку, поперчите, варите под крышкой на слабом огне 10 мин.



5. Влейте в кастрюлю столько рассола, сколько вам нравится по вкусу, доведите до кипения­ и снимите с огня. Всыпьте рубленую зелень,­ если используете, дайте настояться под крышкой 5–10 мин. и подавайте.



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