Великий пост. Рецепт вкусного постного рассольника

Великий Пост в 2020 году будет длится 48 дней. Соблюдающему пост человеку стоит продумать, как ему питаться в этот период правильно, разнообразно и вкусно. Українські Новини предлагают рецепт постного рассольника. Ингредиенты: 150 г отборной перловой крупы 3 средних соленых огурца 1 стакан огуречного рассола 2 большие луковицы 2 средние морковки 2 черешка сельдерея 2–4 зубчика чеснока 2–3 ст. л. томатного соуса растительное масло 1 ч. л. сладкой молотой паприки (можно копченой) соль, свежемолотый черный перец зелень для подачи, по желанию Способ приготовления 1. Влейте в небольшой сотейник немного масла, всыпьте перловку, поставьте на средний огонь и обжаривайте, время от времени помешивая, 10 мин. Затем залейте 2 стаканами кипящей воды, посолите, доведите до кипения, закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и варите 20 мин. За это время вода должна впитаться.2. Очистите лук, чеснок и морковь. Нарежьте небольшими кусочками. Так же нарежьте сельдерей. Соленые огурцы очистите от кожицы, нарежьте огурцы вдоль на четвертинки, затем поперек кусочками толщиной 7–8 мм.3. В кастрюле с толстым дном разогрейте 3–4 ст. л. масла, положите лук. Обжаривайте на сильном огне 3–4 мин. Добавьте морковь и сельдерей, обжаривайте, помешивая, 5 мин. Положите чеснок и соленые огурцы, обжаривайте 1 мин.4. Положите к овощам томатный соус, перемешайте, залейте 1,5 л холодной воды. Доведите до кипения, варите 5 мин. Всыпьте перловку, поперчите, варите под крышкой на слабом огне 10 мин.5. Влейте в кастрюлю столько рассола, сколько вам нравится по вкусу, доведите до кипения и снимите с огня. Всыпьте рубленую зелень, если используете, дайте настояться под крышкой 5–10 мин. и подавайте.Ранее Українські Новини писали, как питаться в пост правильно, а также вкусное и легкое постное меню на неделю.