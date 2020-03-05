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05 марта 2020, четверг, 12:10 20
Жизнь 2020-03-05T12:11:02+02:00
Українські Новини
Вкусно и недорого. Как приготовить постные спагетти с грибами за 20 минут

Вкусно и недорого. Как приготовить постные спагетти с грибами за 20 минут

Анна Рудык
Великий пост, Спагетти, Рецепты к посту, Постные блюда
Постные спагетти с грибами. Фото: pixabaу
Постные спагетти с грибами. Фото: pixabaу

С понедельника у православных христиан начался самый длинный пост в году - Великий, в который нужно придерживаться особых строгих правил питания. Кроме рецепта постного рассольника, Українські Новини расскажут о том, как просто и быстро приготовить вкусные спагетти с грибами, которые станут отличным вторым блюдом для любого приема пищи. 

Ингредиенты:

  1. Белый степной гриб - 2-3 шт, можно заменить обычными белыми грибами или шампиньонами - 500 г
  2. Чеснок - 1 зубчик
  3. Спагетти - 500 г
  4. Петрушка - 1 пучок
  5. Соль по вкусу
  6. Перец черный молотый по вкусу
  7. Оливковое масло (для жарки)

Способ приготовления:

  1. Нарезать грибы соломкой.
  2. Мелко порубить пучок петрушки.
  3. На сковороде разогреть оливковое масло.
  4. Поджарить грибную соломку (15-20 минут). В это время поставить на огонь спагетти и варить до готовности (время приготовления зависит от вида спагетти)
  5. Во время жарки добавить давленный зубчик чеснока, перемешать и довести до готовности. Важно помнить, что грибы нельзя пересушивать, поэтому нужно их постоянно помешивать.
  6. Посолить и поперчить грибы по вкусу.
  7. В глубокой тарелке смешать еще горячие спагетти, грибы и петрушку.
  8. Сервировать и подать к столу.

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