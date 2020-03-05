Вкусно и недорого. Как приготовить постные спагетти с грибами за 20 минут

С понедельника у православных христиан начался самый длинный пост в году - Великий, в который нужно придерживаться особых строгих правил питания. Кроме рецепта постного рассольника, Українські Новини расскажут о том, как просто и быстро приготовить вкусные спагетти с грибами, которые станут отличным вторым блюдом для любого приема пищи.

Ингредиенты:

Белый степной гриб - 2-3 шт, можно заменить обычными белыми грибами или шампиньонами - 500 г Чеснок - 1 зубчик Спагетти - 500 г Петрушка - 1 пучок Соль по вкусу Перец черный молотый по вкусу Оливковое масло (для жарки)

Способ приготовления:

Нарезать грибы соломкой. Мелко порубить пучок петрушки. На сковороде разогреть оливковое масло. Поджарить грибную соломку (15-20 минут). В это время поставить на огонь спагетти и варить до готовности (время приготовления зависит от вида спагетти) Во время жарки добавить давленный зубчик чеснока, перемешать и довести до готовности. Важно помнить, что грибы нельзя пересушивать, поэтому нужно их постоянно помешивать. Посолить и поперчить грибы по вкусу. В глубокой тарелке смешать еще горячие спагетти, грибы и петрушку. Сервировать и подать к столу.

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