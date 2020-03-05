Криклий в феврале снова заработал меньше, чем его госсекретарь

Заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия за февраль составила 41 тыс. гривен, тогда как в январе он заработал 44 тыс гривен. Зарплата его заместителей - от 29 тыс. до 41 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 86 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Криклию в феврале, составила 41 032 гривны, из них должностной оклад составил 12 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 1 800 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 2 400 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 800 гривен, командировочные - 11 032 гривны, надбавка за интенсивность труда - 12 000 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 33 031 гривну.

Зарплата первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича составила 41 099 гривен, заместителей Наталии Форсюк - 38 567 гривен, Олега Ющенко - 28 961 гривну, госсекретаря Андрея Галущака - 86 241 гривну.

Ответ Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Ответ на запрос Українських Новин о зарплатах.

Как сообщали Українськi Новини, Криклий задекларировал 1,079 млн гривен доходов в 2019 году.

Также 4 марта Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Владислав Криклий сохранил свою должность.