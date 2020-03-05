Офис генпрокурора отказался открывать дело о возможных злоупотреблениях Венедиктовой

Офис генерального прокурора отказался открывать уголовное производство о возможных злоупотреблениях временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что заявитель подал в Офис генпрокурора заявление о возможном совершении уголовных преступлений Венедиктовой, которое было вручено уполномоченному лицу 12 февраля.

При этом в добавленной к заявлению жалобе идет речь о совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса, которые не подсудны Антикоррупционному суду.

Учитывая, что сведения по указанному заявлению в Единый реестр досудебных расследований внесены не были, заявитель обратился в Высший антикоррупционный суд с жалобой на бездействие генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Однако в самой жалобе на бездействие генпрокурора уже было указано о совершении преступлений Венедиктовой, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Указывается, что следственному судье Антикоррупционного суда подсудны только те ходатайства и жалобы по уголовным производствам, досудебное расследование по которым осуществляет Национальное антикоррупционное бюро.

Однако в тексте жалобы нет ни одной ссылки на обращение заявителя о совершении преступления в НАБУ, никаких дополнительных документов в подтверждение доводов по жалобе также не приложены, зато заявитель заявляет именно о необходимости внесения сведений в ЕРДР и осуществления досудебного расследования генпрокурором.

Таким образом, проверив и оценив сведения, указанные в жалобе с целью вынесения законного и обоснованного решения, следственным судьей была установлена неподсудность поданной жалобы Антикоррупционному суду.

Исходя из изложенного, жалоба заявителя об обязанности генпрокурора внести в ЕРДР сведения о совершении преступления не подлежит рассмотрению в данном суде.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Окружной административный суд Киева открыл производство о возможном неправомерном назначении Венедиктовой на должность врио директора ГБР.

Исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова.

28 января следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения депутатом Верховной Рады Татьяной Чорновол ("Народный фронт") общественного порядка после того, как она проникла через забор на брифинг Бабикова.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что замдиректора ГБР защищал Януковича в суде. Замдиректора ГБР Бабиков отрицает, что он являлся адвокатом Януковича.