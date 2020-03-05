подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 11:50 513
Судебная власть 2020-03-05T11:54:38+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора отказался открывать дело о возможных злоупотреблениях Венедиктовой

Офис генпрокурора отказался открывать дело о возможных злоупотреблениях Венедиктовой

Елизавета Драбкина
НАБУ, ГБР, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Офис генерального прокурора отказался открывать уголовное производство о возможных злоупотреблениях временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что заявитель подал в Офис генпрокурора заявление о возможном совершении уголовных преступлений Венедиктовой, которое было вручено уполномоченному лицу 12 февраля.

При этом в добавленной к заявлению жалобе идет речь о совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса, которые не подсудны Антикоррупционному суду.

Учитывая, что сведения по указанному заявлению в Единый реестр досудебных расследований внесены не были, заявитель обратился в Высший антикоррупционный суд с жалобой на бездействие генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Однако в самой жалобе на бездействие генпрокурора уже было указано о совершении преступлений Венедиктовой, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса.

Указывается, что следственному судье Антикоррупционного суда подсудны только те ходатайства и жалобы по уголовным производствам, досудебное расследование по которым осуществляет Национальное антикоррупционное бюро.

Однако в тексте жалобы нет ни одной ссылки на обращение заявителя о совершении преступления в НАБУ, никаких дополнительных документов в подтверждение доводов по жалобе также не приложены, зато заявитель заявляет именно о необходимости внесения сведений в ЕРДР и осуществления досудебного расследования генпрокурором.

Таким образом, проверив и оценив сведения, указанные в жалобе с целью вынесения законного и обоснованного решения, следственным судьей была установлена неподсудность поданной жалобы Антикоррупционному суду.

Исходя из изложенного, жалоба заявителя об обязанности генпрокурора внести в ЕРДР сведения о совершении преступления не подлежит рассмотрению в данном суде.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Окружной административный суд Киева открыл производство о возможном неправомерном назначении Венедиктовой на должность врио директора ГБР.

Исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова.

28 января следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения депутатом Верховной Рады Татьяной Чорновол ("Народный фронт") общественного порядка после того, как она проникла через забор на брифинг Бабикова.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что замдиректора ГБР защищал Януковича в суде. Замдиректора ГБР Бабиков отрицает, что он являлся адвокатом Януковича. 

Больше новостей о: НАБУ ГБР Ирина Венедиктова Офис Генпрокурора

Зеленский прилетел в Полтавскую область и посетит Новые Санжары
Весной в армию призовут 16,5 тыс. человек: подробности
Новости
Офис генпрокурора отказался открывать дело о возможных злоупотреблениях Венедиктовой 11:50
Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению и переназначил двух по своей квоте 11:48
Уманский приступил к обязанностям министра финансов 11:47
В Республике Сербской зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом 11:45
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский прилетел в Полтавскую область и посетит Новые Санжары 11:38
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуированных из Китая выпишут после карантина 12:29 Дополнено
больше новостей
В Новых Санжарах сегодня заканчивается карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok