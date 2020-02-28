На Венедиктову открыли дело из-за ее назначения на должность врио директора ГБР

Окружной административный суд Киева открыл производство о возможном неправомерном назначении Ирины Венедиктовой на должность временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Истец Олег Шрам просит суд признать отсутствие компетенции (полномочий) у Президента Владимира Зеленского назначать врио директора ГБР.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства.

Как сообщали Українськi Новини, исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Бабикова и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Соколова.

28 января следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения депутатом Верховной Рады Татьяной Чорновол ("Народный фронт") общественного порядка после того, как она проникла через забор на брифинг Бабикова.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что замдиректора ГБР защищал Януковича в суде. Замдиректора ГБР Бабиков отрицает, что он являлся адвокатом Януковича.