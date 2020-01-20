Венедиктова назначила своими замами адвоката Януковича и экс-СБУшника

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова назначила своими заместителями адвоката бывшего Президента Виктора Януковича Александра Бабикова и экс-сотрудника СБУ Александра Соколова. Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник. "Бабиков и Соколов", - сказал он, говоря о назначениях. Оба они прошли конкурс и выиграли в нем. Бабиков ранее, кроме того, что был адвокатом Януковича, работал в Генеральной прокуратуре. Соколов ранее работал в харьковском подразделении СБУ. Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову. Ранее Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР). Также Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой и назначила на ее место Костина. Тем временем, Венедиктова отрицает назначение адвоката Януковича Бабикова руководителем подразделения по расследованию "дел Майдана".