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20 января 2020, понедельник, 18:27 136
Судебная власть 2020-01-20T18:38:20+02:00
Українські Новини
Венедиктова назначила своими замами адвоката Януковича и экс-СБУшника

Венедиктова назначила своими замами адвоката Януковича и экс-СБУшника

Ярина Вацяк
ГБР, Госбюро расследований, Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов
Ирина Венедиктова. Фото: 24tv.ua
Ирина Венедиктова. Фото: 24tv.ua

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова назначила своими заместителями адвоката бывшего Президента Виктора Януковича Александра Бабикова и экс-сотрудника СБУ Александра Соколова.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Бабиков и Соколов", - сказал он, говоря о назначениях.

Оба они прошли конкурс и выиграли в нем.

Бабиков ранее, кроме того, что был адвокатом Януковича, работал в Генеральной прокуратуре.

Соколов ранее работал в харьковском подразделении СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову. Ранее Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР).

Также Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой и назначила на ее место Костина.

Тем временем, Венедиктова отрицает назначение адвоката Януковича Бабикова руководителем подразделения по расследованию "дел Майдана".

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