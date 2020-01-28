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28 января 2020, вторник, 16:20 32
Судебная власть 2020-01-28T16:23:06+02:00
Українські Новини
В Офисе генпрокурора заявили, что замдиректора ГБР защищал Януковича в суде

В Офисе генпрокурора заявили, что замдиректора ГБР защищал Януковича в суде

Анна Рудык
Александр Бабиков, Офис Генпрокурора, Янис Симонов, Виктор Янукович
Александр Бабиков. Фото: averlеx.cоm
Александр Бабиков. Фото: averlеx.cоm

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков защищал интересы бывшего президента Виктора Януковича в суде. Об этом заявил прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, пишет Громадське.

Так, Симонов заявил, что участвовал с Бабиковым в заседаниях по делу Януковича.

"Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание (где рассматривали, – ред.) разрешение на осуществление заочного досудебного расследования событий 18-20 февраля 2014 года", - сказал он.

Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича, добавил, что Бабиков представлял интересы беглого президента на нескольких заседаниях, в частности на тех, где адвокаты ходатайствовали об отводе судьи.

Он также показал ордер на предоставление правовой помощи Бабиковым Януковичу.

Ордер на предоставление правовой помощи Бабиковым ЯнуковичуОрдер на предоставление правовой помощи Бабиковым Януковичу

Как сообщали Українські Новини, Венедиктова назначила своими замами адвоката Януковича и экс-СБУшника.

Также Венедиктова отрицает назначение адвоката Януковича Бабикова руководителем подразделения по расследованию "дел Майдана".

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