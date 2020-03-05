Зеленский прилетел в Полтавскую область и посетит Новые Санжары

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой Полтавскую область на вертолете.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Глава государства ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка" и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Кроме того, Президент встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Также Зеленский посетит медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.

Из трансляции Офиса Президента видно, что Зеленский приземлился в Полтавскую область на вертолете.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг, 5 марта, в Новых Санжарах Полтавской области заканчивается карантин у эвакуированных из Китая, которые две недели находились на обсервации из-за коронавируса.

Также в зоне обсервации также добровольно находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.