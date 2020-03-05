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05 марта 2020, четверг, 11:21 522
Финансы 2020-03-05T11:22:18+02:00
Українські Новини
Аваков задекларировал более миллиона гривен зарплаты в МВД за прошлый год

Аваков задекларировал более миллиона гривен зарплаты в МВД за прошлый год

Валерия Драгомирова
Зарплата, МВД, Арсен Аваков, декларация
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который остался на своей должности в новом составе Кабмина, задекларировал 1 341 511 гривен доходов за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Из суммы доходов министра 1 120 887 гривен составила его заработная плата в Министерстве и 220 624 гривен - проценты в Ощадбанке.

Доход жены Авакова составил 4 452 287 гривен.

Она является конечным бенефициаром ООО "Підстепне сонце" вместе с депутатом Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Игорем Котвицким.

На банковских счетах министр хранит 1 773 789 гривен, 196 139 долларов и 148 073 евро, а жена - 170 494 гривны, 1 498 407 евро и 402 180 долларов.

Министр имеет 200 000 гривен в драгоценных металлах, 8 000 гривен, 12 491 долларов, 45 000 евро, 96 000 японских йен, 4 000 фунтов стерлингов и 350 австралийских долларов наличных средств.

У его жены - 34 000 долларов, 122 000 гривен, 30 000 евро и 5 790 фунтов стерлингов наличных средств.

В остальном данные декларации существенно не отличаются от поданных за 2018 год.

У министра внутренних дел есть коллекция бутылок вина, коллекция холодного оружия и виниловых пластинок.

Министр указал в декларации наборы итальянской мебели, коллекцию бронзовых, серебряных и каменных статуэток XIX-XX вв, библиотеку из 8 тыс. книг и печатных изданий XVIII-XX вв.

Также он задекларировал коллекцию картин, монет, часов и марок.

Жена Авакова задекларировала сумки дорогих брендов и ювелирные украшения.
Он задекларировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, украинском и английском языке.

У него нет своей недвижимости в Киеве - он арендует номер в отеле, при этом у него две квартиры в Харькове, одна в Чугуеве и 2 земучастка в Чугуевском районе Харьковской области.

Аваков владеет акциями футбольного клуба "Металлист" (12 штук общей стоимостью 3 гривны).

Как сообщали Українські Новини, Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада. 

Ранее Аваков показал живописные фото с зимнего отдыха в Италии. 

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