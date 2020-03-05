Аваков задекларировал более миллиона гривен зарплаты в МВД за прошлый год

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который остался на своей должности в новом составе Кабмина, задекларировал 1 341 511 гривен доходов за 2019 год.Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.Из суммы доходов министра 1 120 887 гривен составила его заработная плата в Министерстве и 220 624 гривен - проценты в Ощадбанке.Доход жены Авакова составил 4 452 287 гривен.Она является конечным бенефициаром ООО "Підстепне сонце" вместе с депутатом Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Игорем Котвицким.На банковских счетах министр хранит 1 773 789 гривен, 196 139 долларов и 148 073 евро, а жена - 170 494 гривны, 1 498 407 евро и 402 180 долларов.Министр имеет 200 000 гривен в драгоценных металлах, 8 000 гривен, 12 491 долларов, 45 000 евро, 96 000 японских йен, 4 000 фунтов стерлингов и 350 австралийских долларов наличных средств.У его жены - 34 000 долларов, 122 000 гривен, 30 000 евро и 5 790 фунтов стерлингов наличных средств.В остальном данные декларации существенно не отличаются от поданных за 2018 год.У министра внутренних дел есть коллекция бутылок вина, коллекция холодного оружия и виниловых пластинок.Министр указал в декларации наборы итальянской мебели, коллекцию бронзовых, серебряных и каменных статуэток XIX-XX вв, библиотеку из 8 тыс. книг и печатных изданий XVIII-XX вв.Также он задекларировал коллекцию картин, монет, часов и марок.Жена Авакова задекларировала сумки дорогих брендов и ювелирные украшения.Он задекларировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, украинском и английском языке.У него нет своей недвижимости в Киеве - он арендует номер в отеле, при этом у него две квартиры в Харькове, одна в Чугуеве и 2 земучастка в Чугуевском районе Харьковской области.Аваков владеет акциями футбольного клуба "Металлист" (12 штук общей стоимостью 3 гривны).Как сообщали Українські Новини, Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада. Ранее Аваков показал живописные фото с зимнего отдыха в Италии.