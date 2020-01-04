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04 января 2020, суббота, 22:28 362
Кабмин 2020-01-04T23:00:02+02:00
Українські Новини
Аваков показал живописные фото с зимнего отдыха в Италии

Аваков показал живописные фото с зимнего отдыха в Италии

Надежда Комендантова
Вилла, Арсен Аваков, МВД, Министр внутренних дел, Италия, Отдых
Аваков в Италии. Фото: instagram.com/arsenik78
Аваков в Италии. Фото: instagram.com/arsenik78

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который назвал отелем свой новый дом в Италии на 26 комнат,  поделился красочными фото, сделанными во время его отдыха в Италии.

Снимки были опубликованы на странице главы МВД в Instagram.

Геолокация опубликованных министром фотографий указывает, что он находится в городе Сорренто.

Как сообщали Українські Новини, депутат Александр Дубинский заключил пари со своим коллегой по партии "Слуга народа" Андреем Мотовиловцем, что министр внутренних дел Арсен Аваков станет премьер-министром Украины до конца мая 2020 года. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Аваков в прошлом году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии.

Тем временем, журналисты нашли у Зеленского 15-комнатную виллу на итальянском курорте, популярном у российских олигархов.

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