Аваков показал живописные фото с зимнего отдыха в Италии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который назвал отелем свой новый дом в Италии на 26 комнат, поделился красочными фото, сделанными во время его отдыха в Италии.

Снимки были опубликованы на странице главы МВД в Instagram.

Геолокация опубликованных министром фотографий указывает, что он находится в городе Сорренто.

Как сообщали Українські Новини, депутат Александр Дубинский заключил пари со своим коллегой по партии "Слуга народа" Андреем Мотовиловцем, что министр внутренних дел Арсен Аваков станет премьер-министром Украины до конца мая 2020 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Аваков в прошлом году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии.

Тем временем, журналисты нашли у Зеленского 15-комнатную виллу на итальянском курорте, популярном у российских олигархов.