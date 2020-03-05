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05 березня 2020, четвер, 11:29 4
Фінанси 2020-03-05T11:30:33+02:00
Українські Новини
Аваков задекларував більше мільйона гривень зарплати в МВС за минулий рік

Аваков задекларував більше мільйона гривень зарплати в МВС за минулий рік

Валерия Драгомирова
Арсен Аваков, мвс, Доходи, декларація
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який залишився на своїй посаді в новому складі Кабміну, задекларував 1 341 511 гривень доходів за 2019 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З суми доходів міністра 1 120 887 гривень склала його заробітна плата в Міністерстві і 220 624 гривень - відсотки в Ощадбанку.

Дохід дружини Авакова склав 4 452 287 гривень. Вона є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Підстепне сонце" разом з депутатом Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Ігорем Котвицьким.

На банківських рахунках міністр зберігає 1 773 789 гривень, 196 139 доларів і 148 073 євро, а дружина - 170 494 гривні, 1 498 407 євро і 402 180 доларів..

Міністр має 200 000 гривень в дорогоцінних металах, 8 000 гривень, 12 491 доларів, 45 000 євро, 96 000 японських ієн, 4 000 фунтів стерлінгів і 350 австралійських доларів готівки.

У його дружини - 34 000 доларів, 122 000 гривень, 30 000 євро і 5 790 фунтів стерлінгів готівкових коштів.

В іншому дані декларації суттєво не відрізняються від поданих за 2018 рік.

У міністра внутрішніх справ є колекція пляшок вина, колекція холодної зброї та вінілових платівок. Міністр вказав у декларації набори італійських меблів, колекцію бронзових, срібних і кам'яних статуеток XIX-XX вв, бібліотеку з 8 тис. книг і друкованих видань XVIII-XX ст.

Також він задекларував колекцію картин, монет, годин і марок.

Дружина Авакова задекларувала сумки дорогих брендів та ювелірні прикраси.

Він задекларував авторське право на книгу "Ленін з нами?" російською, українською та англійською мовами.

У нього немає своєї нерухомості в Києві - він орендує номер в готелі, при цьому у нього дві квартири в Харкові, одна в Чугуєві і 2 земділянки в Чугуївському районі Харківської області.

Аваков володіє акціями футбольного клубу "Металіст" (12 штук загальною вартістю 3 гривні).

Як повідомляли Українські Новини, Аваков за грудень отримав надбавок та премій у шість разів більше окладу.

Раніше Аваков показав мальовничі фото із зимового відпочинку в Італії.

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