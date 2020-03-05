В Італії стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Дані на 5 березня

В той час, як в Україні ще шістьох осіб перевіряють на коронавірус, кількість хворих на коронавірус у світі збільшилася до 95 169 осіб. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 3284 людей (за добу 83 випадки).

У Китаї захворюваність на коронавірус досягла 80 409 осіб, а загинуло - 3 012 чоловік.

Лічильник коронавірусу. Дані: South China Morning Post

У Південній Кореї, яка знаходиться по захворюваності на другому місці після Китаю, захворіли 5 766 (438 інфікованих за добу), загинули 35 людей (троє за добу).

На третьому місці як і раніше знаходиться Італія, де 3 089 інфікованих (за добу 753 людини), загиблих налічується 107 осіб (28 загиблих за добу).

Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post

Станом на ранок 5 березня в Україні офіційно підтверджений один випадок захворювання.

Крім того, кількість людей, які одужали від коронавірусу, збільшилася до 53 276 осіб (2 585 осіб за добу).

Як повідомляли Українські Новини, на київських госпітальних базах є 500 місць для людей з підозрою на коронавірус.

Раніше стало відомо, скільки людей контактували з хворим на коронавірус у Чернівцях.

Тим часом в Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу.