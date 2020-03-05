підписатися на розсилку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
05 березня 2020, четвер, 06:30 11
Економіка 2020-03-05T08:30:02+02:00
Українські Новини
Долар наближається до позначки 25. Курс валют в четвер від НБУ

Долар наближається до позначки 25. Курс валют в четвер від НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс гривні, Долар
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 березня, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,9025
1 долар США 24,8908
1 швейцарський франк 26,0201
10 ієн 2,3145
10 російських рублів 3,7836
1 євро 27,7047

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, а курс купівлі підвищився на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.

4 березня гривня на міжбанку зміцнилася на 15 копійок.

Раніше банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD у березні.

Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.

Більше новин про: НБУ Курс валют курс гривні Долар

Поточний рахунок платіжного балансу в січні був пр...
Долар різко подорожчав у вівторок. Офіційний курс ...
НБУ підвищив курс гривні на четвер...
Курс рубля в київських обмінниках стрімко зростає...
Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль
Найяскравіші цитати Зеленського про Кабмін
Новини
В Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу 08:20
Бойовики влаштовують провокації на Донбасі, поранені четверо бійців ЗСУ 08:16
Долар наближається до позначки 25. Курс валют в четвер від НБУ 06:30
Завтра Рада збереться на позачергове засідання для розгляду висловлення недовіри Рябошапці 23:52
Ахметов платив Шмигалю за 300 тисяч гривень в місяць 23:23
більше новин
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ 11:11
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова 20:52
більше новин
Завтра Рада збереться на позачергове засідання для розгляду висловлення недовіри Рябошапці
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok