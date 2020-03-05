Долар наближається до позначки 25. Курс валют в четвер від НБУ

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 березня, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,9025 1 долар США 24,8908 1 швейцарський франк 26,0201 10 ієн 2,3145 10 російських рублів 3,7836 1 євро 27,7047

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, а курс купівлі підвищився на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.



4 березня гривня на міжбанку зміцнилася на 15 копійок.



Раніше банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD у березні.



Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.