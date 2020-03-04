подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 марта 2020, среда, 21:51 96
Верховная Рада и партии 2020-03-04T21:51:20+02:00
Українські Новини
Зеленский покинул заседание Рады до исчерпания повестки дня

Зеленский покинул заседание Рады до исчерпания повестки дня

Елизавета Кесельман
Кабмин, Владимир Зеленский, Новый Кабмин, Кабмин Шмыгаля
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция
Владимир Зеленский в Раде. Скриншот: трансляция

Президент Владимир Зеленский после смены Кабинета Министров и заслушивания руководителей силовых ведомств покинул внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по его просьбе, до исчерпания повестки дня. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Зеленский просил Раду созвать внеочередное заседание на 16:00 среды для рассмотрения кадровых вопросов по правительству, заслушивания отчета силовиков и принятия четырех законов.

В начале заседания Зеленский выступил с речью, в которой призвал парламент рассмотреть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

После увольнения Гончарука Рада приняла внесенный Зеленским проект постановления о назначении премьером Дениса Шмыгаля.

После этого Рада утвердила новый состав Кабмина и отправила в отставку предыдущий состав.

Новоназначеные члены правительства приняли присягу и приступили к исполнению обязанностей.

Следующим в повестке дня стоял вопрос о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, национального антикоррупционного бюро и Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Переназначенный министром внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник и генпрокурор Руслан Рябошапка выступили по 5 минут каждый, после чего ответили на вопросы парламентских фракций и групп.

После этого Зеленский покинул заседание Рады без заключительного слова.

Повестка дня внеочередного заседания предусматривает рассмотрение Радой еще 4 законопроектов: об одобрении допуска в Украину иностранных военных подразделений для участия в многонациональных учениях в 2020 году; о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генерального штаба Вооруженных сил и введении его с 1 марта 2020 года вместо 1 января 2021 года; об изменении законодательства в связи с принятием закона "О противодействии коррупции"; о ратификации соглашения с Францией об усилении морской безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует выражение недоверия Рябошапке Радой 5 марта.

Больше новостей о: Кабмин Владимир Зеленский Новый Кабмин Кабмин Шмыгаля

Кабмин принял присягу и приступил к работе...
Самые яркие цитаты Зеленского о Кабмине...
Бородянский и Новосад отказались работать в новом ...
Криклий, Малюська, Аваков и Федоров остались на св...
Рада утвердила новый состав Кабмина: список министров
Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль
Новости
Новым министром развития общин стал Алексей Чернышов: что о нем известно 22:38
При въезде в Днипро опрокинулась автоцистерна, в Николаеве улицу заблокировали застрявшие в ямах фуры 22:12
Олег Немчинов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov
Новый министр Кабмина Немчинов голосовал и агитировал за Порошенко и даже участвовал в праймериз его партии 22:10
Что известно о новом министре по делам ветеранов Сергее Бессарабе 22:05
Министром финансов стал Игорь Уманский: что о нем известно 21:55
больше новостей
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа 16:05
больше новостей
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok