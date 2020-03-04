Зеленский покинул заседание Рады до исчерпания повестки дня

Президент Владимир Зеленский после смены Кабинета Министров и заслушивания руководителей силовых ведомств покинул внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по его просьбе, до исчерпания повестки дня. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Зеленский просил Раду созвать внеочередное заседание на 16:00 среды для рассмотрения кадровых вопросов по правительству, заслушивания отчета силовиков и принятия четырех законов.

В начале заседания Зеленский выступил с речью, в которой призвал парламент рассмотреть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

После увольнения Гончарука Рада приняла внесенный Зеленским проект постановления о назначении премьером Дениса Шмыгаля.

После этого Рада утвердила новый состав Кабмина и отправила в отставку предыдущий состав.

Новоназначеные члены правительства приняли присягу и приступили к исполнению обязанностей.

Следующим в повестке дня стоял вопрос о деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, национального антикоррупционного бюро и Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Переназначенный министром внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник и генпрокурор Руслан Рябошапка выступили по 5 минут каждый, после чего ответили на вопросы парламентских фракций и групп.

После этого Зеленский покинул заседание Рады без заключительного слова.

Повестка дня внеочередного заседания предусматривает рассмотрение Радой еще 4 законопроектов: об одобрении допуска в Украину иностранных военных подразделений для участия в многонациональных учениях в 2020 году; о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генерального штаба Вооруженных сил и введении его с 1 марта 2020 года вместо 1 января 2021 года; об изменении законодательства в связи с принятием закона "О противодействии коррупции"; о ратификации соглашения с Францией об усилении морской безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует выражение недоверия Рябошапке Радой 5 марта.