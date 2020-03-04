Кто такой Кулеба, который стал министром иностранных дел

Верховная Рада на внеочередном заседании назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.

За внесенный Президентом Владимиром Зеленским проект постановления №3170 проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах, в 2003 окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

С 2003 по 2012 год занимал должности в Министерстве иностранных дел, позже он вернулся в МИД по приглашению министра Павла Климкина.

9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.

С 29 августа 2019 года являлся вице-премьер-министров европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.



Кроме того, Рада утвердила новый состав Кабмина. Все кандидатуры, кроме министра обороны и министра иностранных дел, были внесены премьер-министром Денисом Шмыгалем.



Тем временем на заседании парламента в среду Зеленский заявил, что ему не стыдно за Кабинет Министров, но ему хотелось бы им и гордиться.