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04 марта 2020, среда, 20:30 156
Политика 2020-03-04T20:31:26+02:00
Українські Новини
Кто такой Кулеба, который стал министром иностранных дел

Кто такой Кулеба, который стал министром иностранных дел

Валерия Драгомирова
МИД, Внеочередное заседание, Дмитрий Кулеба, Рада 9 созыва
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Верховная Рада на внеочередном заседании назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.

За внесенный Президентом Владимиром Зеленским проект постановления №3170 проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах, в 2003 окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

С 2003 по 2012 год занимал должности в Министерстве иностранных дел, позже он вернулся в МИД по приглашению министра Павла Климкина.

9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.

С 29 августа 2019 года являлся вице-премьер-министров европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.


Кроме того, Рада утвердила новый состав Кабмина. Все кандидатуры, кроме министра обороны и министра иностранных дел, были внесены премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Тем временем на заседании парламента в среду Зеленский заявил, что ему не стыдно за Кабинет Министров, но ему хотелось бы им и гордиться.

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