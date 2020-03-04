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04 березня 2020, середа, 20:40 19
Політика 2020-03-04T20:41:42+02:00
Українські Новини
Хто такий Кулеба, який став міністром закордонних справ

Хто такий Кулеба, який став міністром закордонних справ

Валерия Драгомирова
Кабмін, Дмитро Кулеба, МЗС, Рада 9 скликання
Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Верховна Рада на позачерговому засіданні призначила міністром закордонних справ Дмитра Кулебу.

За внесений Президентом Володимиром Зеленським проект постанови №3170 проголосували 288 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Кулеба народився 19 квітня 1981 року в Сумах, у 2003 закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

З 2003 по 2012 рік займав посади у Міністерстві закордонних справ, пізніше він повернувся в МЗС на запрошення міністра Павла Клімкіна.

9 квітня 2016 року був призначений постійним представником України в Раді Європи.

З 29 серпня 2019 року був віце-прем'єр-міністрів європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляли Українські Новини, Рада призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.


Крім того, Рада затвердила новий склад Кабміну. Всі кандидатури, крім міністра оборони та міністра закордонних справ, були внесені прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Тим часом на засіданні парламенту в середу Зеленський заявив, що йому не соромно за Кабінет Міністрів, але йому хотілося б ним і пишатися.

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