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04 березня 2020, середа, 17:52 18
Верховна Рада і партії 2020-03-04T18:30:02+02:00
Українські Новини
У Раді встановили суфлери для виступу Зеленського

У Раді встановили суфлери для виступу Зеленського

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Рада 9 скликання, позачергове засідання, Суфлери
Суфлери під час виступу Зеленського в Раді 4 березня. Скріншот/RadaTVchannel
Суфлери під час виступу Зеленського в Раді 4 березня. Скріншот/RadaTVchannel

У середу, 4 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради, де розглядають призначення нового складу Кабміну, президенту Володимиру Зеленському під час його виступу встановили суфлери. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Зазначимо, що перед парламентським засіданням Зеленський приїхав на нараду "Слуги народу" в Раді. За словами депутата Тищенка, фракція і команда Зеленського проводила нараду щодо кандидатури міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова.

Зеленський в РадіЗеленський в Раді.

Як повідомляли Українські Новини, Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За проект постанови №3158 проголосували 353 депутати при мінімально необхідних 226.

Відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього уряду.

Крім того, Зеленський під час виступу в Раді зазначив, що реальний план стосовно підвищення пенсій відсутній.

Тим часом на місце Гончарука президент запропонував кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

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