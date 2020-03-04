У Раді встановили суфлери для виступу Зеленського

Суфлери під час виступу Зеленського в Раді 4 березня. Скріншот/RadaTVchannel

Суфлери під час виступу Зеленського в Раді 4 березня. Скріншот/RadaTVchannel

У середу, 4 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради, де розглядають призначення нового складу Кабміну, президенту Володимиру Зеленському під час його виступу встановили суфлери. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Зазначимо, що перед парламентським засіданням Зеленський приїхав на нараду "Слуги народу" в Раді. За словами депутата Тищенка, фракція і команда Зеленського проводила нараду щодо кандидатури міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова.

Зеленський в Раді.

Як повідомляли Українські Новини, Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За проект постанови №3158 проголосували 353 депутати при мінімально необхідних 226.

Відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього уряду.



Крім того, Зеленський під час виступу в Раді зазначив, що реальний план стосовно підвищення пенсій відсутній.



Тим часом на місце Гончарука президент запропонував кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.