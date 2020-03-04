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04 березня 2020, середа, 17:25 17
Верховна Рада і партії 2020-03-04T19:00:03+02:00
Українські Новини
Недовіру Рябошапці розглянуть 5 березня: депутати зібрали достатньо підписів

Недовіру Рябошапці розглянуть 5 березня: депутати зібрали достатньо підписів

Кира Молчанова
Парламент, Руслан Рябошапка, Верховна Рада, Призначення на посаду
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Депутати зібрали достатньо голосів для скликання позачергового засідання Ради 5 березня по розгляду висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці, який оцінює свої шанси на звільнення як "50 на 50".

Про це журналістам повідомила депутат парламенту від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передають Українські Новини.

Верещук підтвердила журналістам, що депутати зібрали 150 голосів, необхідних для скликання позачергового засідання.

Депутат зазначила, що парламентарії виступають за проведення засідання о 18:30 у четвер, на якому Рада розгляне проект постанови №3154 про висловлення недовіри Рябошапці.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу партія "Слуга народу" почала збирати підписи для проведення позачергового засідання парламенту для розгляду питання відставки генпрокурора Рябошапки 5 березня.

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір визначитися зі звільненням генерального прокурора Руслана Рябошапки після його звіту перед парламентом.

До цього комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту визначитися з проектом постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору.

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") зареєстрував у парламенті постанову про висловлення недовіри Генеральному Прокурору.

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