Правоохранительный комитет советует Раде определиться с проектом постановления о выражении недоверия Рябошапке

В то время, как в "Слуге народа" заявили, что решат вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки после того, как он отчитается перед Верховной Радой, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту определиться с проектом постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українськi Новини.

Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.

Председатель комитета, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский отметил, что парламент не сможет рассмотреть вопрос выражения недоверия генпрокурору на внеочередном заседании в среду, поскольку он не был изначально внесен в повестку.

Как сообщали Українськi Новини, 3 марта 119 депутатов предложили Раде выразить недоверие Рябошапке.

2 марта Рябошапка заявил о сомнении в поддержке его отставки.

В среду "Слуга народа" начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса отставки генпрокурора Рябошапки 5 марта в 18:30.