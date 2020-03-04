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04 марта 2020, среда, 12:30 1114
Верховная Рада и партии 2020-03-04T12:30:19+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" определится с отставкой Рябошапки после его отчета перед Радой

"Слуга народа" определится с отставкой Рябошапки после его отчета перед Радой

Анна Рудык
Верховная Рада, Слуга народа, Руслан Рябошапка, Офис Генпрокурора
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена определиться с увольнением генерального прокурора Руслана Рябошапки после его отчета перед парламентом.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко, передают Українські Новини.

"У нас есть вопросы по реформе прокуратуры, по тому, что во время реформы не всегда происходит текущая деятельность, то есть не выдвигаются подозрения. Я думаю, что сегодня мы послушаем отчет Генерального прокурора - и будем делать тогда выводы", - сказал он.

По словам Корниенко, постановление о выражении недоверия Рябошапке – это не решение фракции, а воля отдельных депутатов.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.

Тем временем на заседании Верховной Рады могут рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки. А Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.

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"Слуга народа" определится с отставкой Рябошапки после его отчета перед Радой
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