"Слуга народа" определится с отставкой Рябошапки после его отчета перед Радой

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена определиться с увольнением генерального прокурора Руслана Рябошапки после его отчета перед парламентом.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко, передают Українські Новини.

"У нас есть вопросы по реформе прокуратуры, по тому, что во время реформы не всегда происходит текущая деятельность, то есть не выдвигаются подозрения. Я думаю, что сегодня мы послушаем отчет Генерального прокурора - и будем делать тогда выводы", - сказал он.

По словам Корниенко, постановление о выражении недоверия Рябошапке – это не решение фракции, а воля отдельных депутатов.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.

Тем временем на заседании Верховной Рады могут рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки. А Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.