КГГА призвала родителей не заходить лишний раз в школы

В то время, как детских садах и школах Киева каждое утро будут проверять температуру, Киевская городская государственная администрация (КГГА) просит родителей учащихся не заходить в учреждения среднего образования без крайней необходимости. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передают Українські Новини.

"Мы просим лишний раз не заходить в школу родителей, только в случае какой-то крайней необходимости", - сказал он.

Также он отметил, что о таких посещениях родителей должны знать классные руководители.

Мондриевский сообщил, что вводится усиленный контроль посещения учебных заведений, в частности, ограничение доступа в школы посторонних лиц.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве не будут ограничивать посещение туристических мест из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что в киевском метро дезинфицируют вагоны после каждой высадки на конечной.

Также Кабинет Министров создал информационную страницу, где будет публиковаться актуальная информация про коронавирусную инфекцию.