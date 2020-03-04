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04 марта 2020, среда, 16:28 28
Общество 2020-03-04T16:28:23+02:00
Українські Новини
КГГА призвала родителей не заходить лишний раз в школы

КГГА призвала родителей не заходить лишний раз в школы

Елена Новикова
КГГА, Школы, Коронавирус, посещение школ
Школьники. Фото: pixabay
Школьники. Фото: pixabay

В то время, как детских садах и школах Киева каждое утро будут проверять температуру, Киевская городская государственная администрация (КГГА) просит родителей учащихся не заходить в учреждения среднего образования без крайней необходимости. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передают Українські Новини.

"Мы просим лишний раз не заходить в школу родителей, только в случае какой-то крайней необходимости", - сказал он.

Также он отметил, что о таких посещениях родителей должны знать классные руководители.

Мондриевский сообщил, что вводится усиленный контроль посещения учебных заведений, в частности, ограничение доступа в школы посторонних лиц.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве не будут ограничивать посещение туристических мест из-за коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что в киевском метро дезинфицируют вагоны после каждой высадки на конечной.

Также Кабинет Министров создал информационную страницу, где будет публиковаться актуальная информация про коронавирусную инфекцию.

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