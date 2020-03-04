У київських госпіталях є 500 місць для людей з підозрою на коронавірус

У той час, як в Україні коронавірус підозрюють ще у шістьох людей, на госпітальних базах в Києві, створених у лікарнях для людей з підозрою на коронавірус, налічується 500 ліжок-місць.

Про це повідомив на прес-конференції начальник Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту у Києві Олег Рубан, передають Українські Новини.

"Загальна кількість ліжок-місць становить 500", - сказав він.

7 лікарнях Києва у кожному регіоні визначені госпітальні бази, куди госпіталізуються люди з підозрою на будь-яке захворювання, у тому числі і особливо небезпечне.

Також він зазначив, що з минулого тижня в лікарнях в провізорних госпіталях додатково оснащені 60 місць для контактних осіб, у яких є підозра на інфікування коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавірусу. А 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я в світі.

Також стало відомо, скільки людей контактували з хворим на коронавірус у Чернівцях.