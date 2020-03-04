Что известно о Марине Лазебной, которая может стать новым министром соцполитики

Сегодня Марина Лазебная может стать новым министром социальной политики. Українські Новини собрали ее биографию.

Лазебная родилась в селе Песковка Киевской области, закончила Киевский государственный университет им Шевченко по специальности экономист - менеджер.

С 2000 по 2003 год являлась ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции в Министерстве экономики.

С 2003 по 2011 год являлась главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, главным специалистом Управления социальной политики и труда в Секретариате Кабинета Министров.

С 2011 по 2013 год была помощником министра соцполитики, директором Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.

С 2013 по 2014, а также в 2019 году была председателем Государственной службы занятости Украины.

Как сообщали Українські Новини, накануне в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин.

Однако 3 кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля.