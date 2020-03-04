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04 марта 2020, среда, 16:01 527
Кабмин 2020-03-04T16:24:08+02:00
Українські Новини
Что известно о Марине Лазебной, которая может стать новым министром соцполитики

Что известно о Марине Лазебной, которая может стать новым министром соцполитики

Кира Молчанова
Кабинет Министров, Биография, Алексей Гончарук, Марина Лазебная
Марина Лазебная
Марина Лазебная

Сегодня Марина Лазебная может стать новым министром социальной политики. Українські Новини собрали ее биографию.

Лазебная родилась в селе Песковка Киевской области, закончила Киевский государственный университет им Шевченко по специальности экономист - менеджер.

С 2000 по 2003 год являлась ведущим специалистом управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ, заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции в Министерстве экономики.

С 2003 по 2011 год являлась главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, главным специалистом Управления социальной политики и труда в Секретариате Кабинета Министров.

С 2011 по 2013 год была помощником министра соцполитики, директором Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.

С 2013 по 2014, а также в 2019 году была председателем Государственной службы занятости Украины.

Как сообщали Українські Новини, накануне в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуры в новый Кабмин.

Однако 3 кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля.

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