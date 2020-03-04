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04 березня 2020, середа, 16:01 5
Кабмін 2020-03-04T18:48:25+02:00
Українські Новини
Що відомо про Марину Лазебну, яка може стати новим міністром соцполітики

Що відомо про Марину Лазебну, яка може стати новим міністром соцполітики

Кира Молчанова
Кабінет Міністрів України, міністр соціальної політики, біографія, Олексій Гончарук, Марина Лазебна
Марина Лазебна
Марина Лазебна

Сьогодні Марина Лазебна може стати новим міністром соціальної політики. Українські Новини зібрали її біографію.

Лазебна народилася в селі Пісківка Київської області, закінчила Київський державний університет імені Шевченка за спеціальністю економіст - менеджер.

З 2000 по 2003 рік була провідним спеціалістом управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ, заступником начальника відділу пенсійної реформи та з питань європейської інтеграції в Міністерстві економіки.

З 2003 по 2011 рік була головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин, головним спеціалістом Управління соціальної політики та праці в Секретаріаті Кабінету Міністрів.

З 2011 по 2013 рік була помічником міністра соцполітики, директором Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України.

З 2013 по 2014, а також в 2019 році була головою Державної служби зайнятості України.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром.

3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатури у новий Кабмін.

Проте 3 кандидати відмовилися від постів в уряді Шмигаля.

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