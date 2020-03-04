Що відомо про Марину Лазебну, яка може стати новим міністром соцполітики

Сьогодні Марина Лазебна може стати новим міністром соціальної політики. Українські Новини зібрали її біографію. Лазебна народилася в селі Пісківка Київської області, закінчила Київський державний університет імені Шевченка за спеціальністю економіст - менеджер. З 2000 по 2003 рік була провідним спеціалістом управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ, заступником начальника відділу пенсійної реформи та з питань європейської інтеграції в Міністерстві економіки. З 2003 по 2011 рік була головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин, головним спеціалістом Управління соціальної політики та праці в Секретаріаті Кабінету Міністрів. З 2011 по 2013 рік була помічником міністра соцполітики, директором Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України. З 2013 по 2014, а також в 2019 році була головою Державної служби зайнятості України. Як повідомляли Українські Новини, напередодні в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром. 3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатури у новий Кабмін. Проте 3 кандидати відмовилися від постів в уряді Шмигаля.