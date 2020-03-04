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04 березня 2020, середа, 15:42 6
Верховна Рада і партії 2020-03-04T15:46:45+02:00
Українські Новини
Правоохоронний комітет рекомендує Раді визначитися з проектом постанови про висловлення недовіри до Рябошапки

Правоохоронний комітет рекомендує Раді визначитися з проектом постанови про висловлення недовіри до Рябошапки

Елизавета Кесельман
Парламент, Верховна Рада України, Відставка Рябошапки
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

В той час, як у "Слузі народу" заявили, що вирішать питання про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки після того, як він відзвітує перед Верховною Радою, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту визначитися з проектом постанови №3154 про висловлення недовіри до генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські Новини.

Відповідно до Конституції України, висловлення недовіри генпрокурору тягне його відставку.

Голова комітету, депутат Ради від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський зазначив, що парламент не зможе розглянути питання висловлення недовіри генпрокурору на позачерговому засіданні в середу, оскільки він не був спочатку внесений до порядку.

Як повідомляли Українські Новини, 3 березня 119 депутатів запропонували Раді висловити недовіру Рябошапці.

2 березня Рябошапка заявив про сумніві у підтримці його відставки.

У середу "Слуга народу" розпочала збір підписів для проведення позачергового засідання парламенту для розгляду питання відставки генпрокурора Рябошапки 5 березня о 18:30.

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