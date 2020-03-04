Львов создал штаб оперативного реагирования и принятия решений по поводу ситуации с коронавирусом

Львов создал штаб оперативного реагирования и принятия решений по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передают Українські Новини.

По его словам, в штаб вошли представители всех сфер деятельности Львова.

"Мы во Львове решили создать оперативный штаб. Его возглавила моя заместитель Галина Сличная. В штаб входят медики, фармацевты, работники образования, культуры, всех важных сфер Львова. Каждый день мы будем подавать оперативную информацию", - сообщил он.

По его словам, город пока не вводит карантин.

Проконсультироваться по любому медицинскому вопросу, в том числе по поводу коронавируса можно на горячей линии 1580, где есть профессиональные специалисты.

Львов продолжает дезинфекцию всего общественного транспорта.

Также в общественных местах город устанавливает станции гигиены рук.

Как сообщали Українськi Новини, один из четырех анализов, о которых говорило министерство здравоохранения, оказался положительным, в Украине подтвердили первый случай заболевания человека китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Также в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. А 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

Также МОЗ озвучили условия, при которых из-за коронавируса в стране введут карантин.