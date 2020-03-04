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  • Немчинов может стать министром Кабинета Министров или спорта: что о нем известно
04 марта 2020, среда, 14:53 154
Политика 2020-03-04T14:55:49+02:00
Українські Новини
Немчинов может стать министром Кабинета Министров или спорта: что о нем известно

Немчинов может стать министром Кабинета Министров или спорта: что о нем известно

Надежда Комендантова
Кабмин, Переформатирование Кабмина, Минспорта, министр Кабинета министров, Олег Немчинов, министр спорта
Олег Немчинов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov
Олег Немчинов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov

В то время, как три кадидата в министры в новый Кабмин Шмыгаля - Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованова - отказались от предложенных должностей, стало известно, что стать новым министром Кабинета Министров или возглавить Министерство спорта может Олег Немчинов.

Немчинов родился во Львове в 1977 году. С 2000 года по 2004 года являлся преподавателем Львовского профессионально-технического училища № 32, с 2009 по 2010 год - начальник главного управления промышленности и развития инфраструктуры областной государственной администрации Львова, с 2014 по 2017 Немчинов служил в Государственной пограничной службе.

В 2016 был участником антитеррористической операции на территории Донецкой области.

С апреля 2017 года и по настоящее время являлся государственным секретарь Министерства молодежи и спорта Украины.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, а также предложил кандидатуры в новый Кабмин.

Тем временем СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука. Новым главой Минобороны может стать Таран. Также Алексей Резник может возглавить МинВОТ.

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