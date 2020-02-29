В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

В то время, как вакцину от коронавируса готовят к испытаниям на людях, в США зафиксировали первую смерть от коронавируса. В штате Вашингтон от COVID-19 скончался мужчина.

Об сообщили в субботу представители органов здравоохранения штата, сообщает The Associated Press.

Государственные чиновники выпустили краткий пресс-релиз с объявлением о смерти, не сообщив никаких подробностей и запланировали пресс-конференцию. Представитель медицинского центра EvergreenHealth Кейсе Даль сказал, что мужчина умер в учреждении в пригороде Сиэтла, Киркланд, но не сообщил никаких других подробностей.

Представители органов здравоохранения штата и округа Кинг заявили, что "с инфекцией были выявлены новые люди, один из которых умер". Они не сказали, сколько новых случаев.

Эми Рейнольдс из департамента здравоохранения штата Вашингтон в коротком телефонном интервью сказала: "Мы имеем дело с развивающейся чрезвычайной ситуацией".

Вашингтонский губернатор Джей Инсли сказал, что мужчина, который умер, был из штата Вашингтон.

Как сообщали Українські Новини, 27 февраля в США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом от неизвестного носителя.

В связи со стремительным распространением болезни мэр Сан-Франциско (США) Лондон Брид ввел чрезвычайное положение в городе.