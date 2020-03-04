Трамп віддав свою квартальну зарплату на боротьбу з коронавірусом

Поки в США через смерть людини від коронавірусу в місті Сіетл (штат Вашингтон) запровадили надзвичайний стан, Дональд Трамп віддав свою зарплату за четвертий квартал 2019 року міністерству охорони здоров'я і соціальних служб країни, які повинні направити ці гроші на боротьбу з коронавірусом.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила прес-секретарка Білого дому Стефані Грішем. До її твіту прикріплене зображення чека, який підписав президент.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1 — Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020

Сума пожертви склала 100 тисяч доларів.

Як повідомляли Українські Новин, 27 лютого в США зафіксували перший випадок зараження коронавірусом від невідомого носія.

Пізніше стало відомо, що там готуються до випробувань вакцини від коронавіруса на людях.

Незважаючи на це, 29 лютого в країні зафіксували першу смерть від коронавірусу. У штаті Вашингтон від COVID-19 помер чоловік.

У зв'язку з цим, Дональт Трам зробив заяву, в якій розповів, що померлі люди були "пацієнтами групи високого ризику". За його словами, заражені з сильним імунітетом зможуть востановиться.