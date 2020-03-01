подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
01 марта 2020, воскресенье, 11:09 18
Америка 2020-03-01T11:09:21+02:00
Українські Новини
В одном из штатов США объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В одном из штатов США объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Вспышка коронавируса, Коронавирус в США
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В США, городе Сиэтл (штат Вашингтон), где зафиксировали первую в стране смерть от коронавируса, объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает The New York Times.

Так, сообщается, что в штате объявлено чрезвычайное положение, чтобы помешать распространению вируса.

Как заявил губернатор штата Джей Инсли, пока чиновники рассматривают возможность отмены спортивных соревнований и закрытие школ.

В городе Киркленд штата Вашингтон положительный результат теста на коронавирус получил медицинский работник из дома престарелых и пожилая жительница этого заведения. Отмечается, что среди 288 жителей дома более чем у 50 обнаружили симптомы респираторных заболеваний, некоторых госпитализировали с пневмонией.

Как пишет издание, пожилые люди чаще сталкиваются с серьезными заболевания после инфицирования коронавирусом. Они также чаще умирают.

Как сообщали Українські Новини, Всемирная организация здравоохранения приняла решение повысить оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса COVID19 до очень высокого.

Тем временем, по состоянию на 1 марта, количество заражений китайским коронавирусом по всему миру увеличилось до 86 905 человек. 

Больше новостей о: Коронавирус Эпидемия коронавируса Вспышка коронавируса Коронавирус в США

ВОЗ повысила уровень опасности коронавируса до "оч...
Коронавирусом заразились почти 87 тысяч человек. Д...
Украинцы в Италии не просят их эвакуировать из-за ...
Трамп прокомментировал первый летальный случай в С...
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле КПВВ, ранены трое военных
Новости
Вопрос Кабмина и преодоления коррупции: чем займется Рада на внеочередном заседании 11:35
В одном из штатов США объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса 11:09
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
К третьей годовщине создания Нацдружин в Киеве организовали масштабный спортивный турнир-мистерию 09:54
ВОЗ повысила уровень опасности коронавируса до "очень высокого" 09:44
больше новостей
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
С 1 марта стартует индексация пенсий: кто получит больше денег 13:00
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты 06:00
В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда 16:21
больше новостей
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе 09:33
Общенациональные каналы разблокируют до 16 марта 18:16
Временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале 19:03
Видео дня: Над Хорватией взорвался метеорит 17:18
Министр иностранных дел Канады Шампань встретится с Зеленским, Гончаруком и Пристайко в Киеве 4-6 марта 17:51
больше новостей
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok