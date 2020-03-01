В одном из штатов США объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В США, городе Сиэтл (штат Вашингтон), где зафиксировали первую в стране смерть от коронавируса, объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает The New York Times.

Так, сообщается, что в штате объявлено чрезвычайное положение, чтобы помешать распространению вируса.

Как заявил губернатор штата Джей Инсли, пока чиновники рассматривают возможность отмены спортивных соревнований и закрытие школ.

В городе Киркленд штата Вашингтон положительный результат теста на коронавирус получил медицинский работник из дома престарелых и пожилая жительница этого заведения. Отмечается, что среди 288 жителей дома более чем у 50 обнаружили симптомы респираторных заболеваний, некоторых госпитализировали с пневмонией.

Как пишет издание, пожилые люди чаще сталкиваются с серьезными заболевания после инфицирования коронавирусом. Они также чаще умирают.

Как сообщали Українські Новини, Всемирная организация здравоохранения приняла решение повысить оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса COVID19 до очень высокого.

Тем временем, по состоянию на 1 марта, количество заражений китайским коронавирусом по всему миру увеличилось до 86 905 человек.