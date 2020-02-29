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  • Трамп прокомментировал первый летальный случай в США и призвал не создавать панику
29 февраля 2020, суббота, 23:54 18
Америка 2020-02-29T23:59:26+02:00
Українські Новини
Трамп прокомментировал первый летальный случай в США и призвал не создавать панику

Трамп прокомментировал первый летальный случай в США и призвал не создавать панику

Ярина Вацяк
Коронавирус, Дональд Трамп, Коронавирус в США

В ночь на субботу в США от коронавируса умерла женщина старше 50 лет, которая была "пациентом группы высокого риска".

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в субботу, пишет "Голос Америки".

Президент США не уточнил, какой диагноз имела женщина до того, как заболела коронавирусом. При этом президент подчеркнул, что в целом здоровые люди должны нормально переносить болезнь, и призвал СМИ и политиков в США не создавать причин для возникновения паники.

Трамп отметил, что на текущий момент США насчитывается 22 пациента с коронавирусом. 4 из них, отметил Трамп, очень больные, а 15 - "или полностью восстановились, или направляются к выздоровлению".

"Новые случаи в США остаются вероятными, но ожидается, что здоровые люди должны полностью восстановиться. Я думаю, что мы можем сделать такое заявление с большой уверенностью", - сказал президент США, - "Если вы здоровы, вы вероятно пройдете через определенный процесс и все будет хорошо".

По словам президента США, в понедельник в Белом доме он проведет встречу с представителями крупнейших фармакологических компании и будет говорить о разработке вакцины.

В ходе речи Трамп отметил, что администрация принимает все необходимые меры и подготовлена ​​к ситуации.

Как сообщали Українські Новин, в США вакцину от коронавируса готовят к испытаниям на людях.

27 февраля в США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом от неизвестного носителя.

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