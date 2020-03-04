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04 марта 2020, среда, 11:06 515
Экономика 2020-03-04T13:00:03+02:00
Українські Новини
Рубль в обменниках Киева дорожает второй день подряд

Рубль в обменниках Киева дорожает второй день подряд

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

В то время, как доллар продолжает стремительно расти, в среду, 4 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 3 марта, повысился на 2 копейки и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи также повысился на 2 копейки до 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 4 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,36 3,86
Максимальный 3,70 5,00
Минимальный 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 марта на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, курс покупки повысился на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 марта, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD. 

А курс гривны на межбанковском валютном рынке  во вторник снизился на 9 коп. до 24,98 UAH/USD после снижения в понедельник на 24 коп.

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