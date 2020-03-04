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04 березня 2020, середа, 11:06 7
Економіка 2020-03-04T11:30:01+02:00
Українські Новини
Курс рубля в київських обмінниках стрімко зростає

Курс рубля в київських обмінниках стрімко зростає

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

В той час, як долар продовжує стрімко зростати, в середу, 4 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 3 березня, підвищився на 2 копійки і становить 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу також підвищився на 2 копійки до 3,86 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 4 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,36 3,86
Максимальний 3,70 5,00
Мінімальний 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 березня на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 березня, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 9 коп. до 24,98 UAH/USD після зниження в понеділок на 24 коп.

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