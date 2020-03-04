Курс рубля в київських обмінниках стрімко зростає

В той час, як долар продовжує стрімко зростати, в середу, 4 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 3 березня, підвищився на 2 копійки і становить 3,36 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу також підвищився на 2 копійки до 3,86 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 4 березня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,36 3,86 Максимальний 3,70 5,00 Мінімальний 2,30 3,74

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 березня на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 березня, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 9 коп. до 24,98 UAH/USD після зниження в понеділок на 24 коп.