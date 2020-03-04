Дело Шеремета: полиция проводит обыск у защитника Антоненко

Полция проводит обыск у Леонида Маслова, который является одним из защитников подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом адвокат Маси Найем написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию", - написал он.

Также Найем прикрепил решение суда, в котором значится, что 4 января Маслов по неизвестной следствию причине осуществил вход на страницу Антоненко в социальной сети "Вконтакте" и мог уничтожить или изменить информацию, которая может представлять интерес в деле.

О данном событии Маслов написал в социальной сети Facebook.

Таким образом, по версии следствия, Маслов может иметь доступ к соцсетям Антоненко и к другим вещественным доказательствам, уничтожать их или скрывать от следствия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд продлил арест подозреваемого до 4 апреля.

Тем временем сроки досудебного расследования дела Шеремета продлили до 12 апреля.

Ранее Офис генпрокурора посоветовал следователям "тщательнее проверять" аргументы подозреваемых в убийстве Шеремета.