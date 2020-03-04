подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 марта 2020, среда, 10:45 46
Силовые структуры 2020-03-04T10:50:27+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: полиция проводит обыск у защитника Антоненко

Дело Шеремета: полиция проводит обыск у защитника Антоненко

Елизавета Драбкина
Обыск, Нацполиция, Андрей Антоненко, дело Шеремета
Андрей Антоненко. Фото: НВ
Андрей Антоненко. Фото: НВ

Полция проводит обыск у Леонида Маслова, который является одним из защитников подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом адвокат Маси Найем написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию", - написал он.

Также Найем прикрепил решение суда, в котором значится, что 4 января Маслов по неизвестной следствию причине осуществил вход на страницу Антоненко в социальной сети "Вконтакте" и мог уничтожить или изменить информацию, которая может представлять интерес в деле.

О данном событии Маслов написал в социальной сети Facebook.

Таким образом, по версии следствия, Маслов может иметь доступ к соцсетям Антоненко и к другим вещественным доказательствам, уничтожать их или скрывать от следствия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд продлил арест подозреваемого до 4 апреля.

Тем временем сроки досудебного расследования дела Шеремета продлили до 12 апреля.

Ранее Офис генпрокурора посоветовал следователям "тщательнее проверять" аргументы подозреваемых в убийстве Шеремета.

Больше новостей о: Обыск Нацполиция Андрей Антоненко дело Шеремета

СБУ настаивает на законности обысков в офисе теле...
Под Киевом мужчина подстрелил полицейского и избил...
Нацполиция засекретила информацию относительно Ант...
Дело Шеремета: суд оставил в силе арест подозревае...
Комитет госвласти рекомендует Раде принять отставку Гончарука
За сутки от коронавируса умерли 94 человека. Данные на 4 марта
Новости
Рубль в обменниках Киева дорожает второй день подряд 11:06
Новосад не хочет продолжать работу в новом Кабмине, - СМИ 11:03
Законопроект о медиа содержит инструменты цензуры, - Офис представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дезира 10:52 Документ
Киев утром накрыл густой туман: водителей предупредили об ухудшении видимости 10:47
Дело Шеремета: полиция проводит обыск у защитника Антоненко 10:45
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
больше новостей
Один воин погиб, еще пятеро ранены: ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok