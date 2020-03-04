У мережі з'явилася заява Гончарука про відставку

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура опублікував заяву від імені Олексія Гончарука про відставку в той час, як Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту прийняти відставку Гончарука. Відповідний документ Качура опублікував у своєму Telegram-каналі. "Прошу прийняти мою відставку з посади прем'єрміністра України", - йдеться в заяві. Заяву подано до Верховної Ради. Дата значиться 3 березня 2020. Документ: telegram-канал "ПРАВДА КАЧУРИ" Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада на засіданні у середу розгляне питання діяльності Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України (СБУ) після того, як увечері в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єрміністром. 3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував запропонував кандидатури в новий Кабмін. Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.