підписатися на розсилку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 березня 2020, середа, 10:20 6 Документ
Кабмін 2020-03-04T11:15:03+02:00
Українські Новини
У мережі з'явилася заява Гончарука про відставку

У мережі з'явилася заява Гончарука про відставку

Ярина Вацяк
Олександр Качура, Олексій Гончарук, Відставка Кабміну, Відставка Гончарука
Гончарук Олексій Фото: КМУ
Гончарук Олексій Фото: КМУ

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура опублікував заяву від імені Олексія Гончарука про відставку в той час, як Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту прийняти відставку Гончарука.

Відповідний документ Качура опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Прошу прийняти мою відставку з посади прем'єрміністра України", - йдеться в заяві.

Заяву подано до Верховної Ради. Дата значиться 3 березня 2020.

Документ: telegram-каналДокумент: telegram-канал "ПРАВДА КАЧУРИ"

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада на засіданні у середу розгляне питання діяльності Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України (СБУ) після того, як увечері в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єрміністром.

3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував запропонував кандидатури в новий Кабмін.

Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.

Більше новин про: Олександр Качура Олексій Гончарук Відставка Кабміну Відставка Гончарука

"Слуга народу" Качура пройшов тест на поліграфі і ...
Повний список радників і помічників Гончарука...
Комітет держвлади рекомендує Раді прийняти відстав...
Зеленський запропонував призначити прем'єром Шмига...
Комітет держвлади рекомендує Раді прийняти відставку Гончарука
За добу від коронавірусу померли 94 людини. Дані на 4 березня
Новини
Курс рубля в київських обмінниках стрімко зростає 11:06
Законопроект про медіа містить інструменти цензури, - Офіс представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезіра 10:52 Документ
Мобоператор вважає основним ризиком діяльності в Україні коливання курсу долара 10:51
Рятувальники попередили про погіршення видимості в Києві через туман 10:47
Справа Шеремета: поліція проводить обшук у захисника Антоненка 10:45
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
Гончарук розповів про деталі зустрічі з Єрмаком 13:22
Рішення про індексацію пенсій ще немає, - Гончарук 11:38
Необхідно знайти замість Гончарука людину, яка впорається з економічними викликами, – журналістка 13:26
У березні відбудуться дві сесії пробного ЗНО 12:53
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ 13:56
КС напередодні кадрових питань в Раді розгляне законність люстрації 11:55
більше новин
Один воїн загинув, ще п'ятеро поранені: ЗСУ зазнали серйозних втрат на Донбасі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok