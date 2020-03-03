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03 березня 2020, вівторок, 20:58 8
Медицина 2020-03-03T22:07:52+02:00
Українські Новини
У Донецькій області немає лабораторії для виявлення коронавірусу

У Донецькій області немає лабораторії для виявлення коронавірусу

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Діагностика коронавірусу
Лабораторія. Фото: pixabay
Лабораторія. Фото: pixabay

Донецька обласна державна адміністрація заявляє про відсутність в регіоні лабораторії з обладнанням, необхідним для виявлення коронавірусної інфекції COVID-19, в той час, як в Україні вже зафіксували випадок захворювання на коронавірус, .

Про це повідомив на брифінгу виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я обладміністрації Володимир Колесник, передають Українські Новини.

За його даними, в Донецькій області була тільки 1 лабораторія з відповідним обладнанням для діагностики коронавірусу, але вона залишилася в непідконтрольному Україні Донецьку.

Колесник повідомив, що на підконтрольній території є лабораторія в центрі СНІДу, але вона потребує доукомплектації необхідним обладнанням.

"Для того, щоб апарат міг діагностувати коронавірус, потрібно докупити приставку до нього за 1 мільйон гривень", - сказав він.

Зараз в разі необхідності проби з підозрою на коронавірус будуть відправлятися в лабораторію в Київ.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.

Тим часом Супрун розповіла, як зміцнити імунітет, щоб не захворіти.

У свою чергу глава РНБО заявив, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.

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