У ВООЗ підтвердили, що від коронавіруса смертність вища, ніж від звичайного грипу

Рівень смертності від нового коронавіруса вище, перший випадок якого сьогодні зафіксований в Україні, ніж від звичайного сезонного грипу. Про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, йдеться на сторінці ВООЗ Twitter.

"На глобальному рівні близько 3,4% хворих COVID-19 померли. Для порівняння: в результаті сезонного грипу в основному вмирає набагато менше, ніж 1% інфікованих", - заявили в ВООЗ.

Голова організації також відзначив зниження кількості нових випадків зараження вірусом в Китаї.

"Всього налічується 90 893 випадки по всьому світу і 3110 смертей. За останні 24 години Китай повідомив про 129 нових випадків захворювання. Це найнижчий показник з 20 січня", - сказав Гебрейесус.

Нагадаємо, коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

Тим часом Супрун розповіла, як зміцнити імунітет перед коронавірусом.

А глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.