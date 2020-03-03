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  • У ВООЗ підтвердили, що від коронавіруса смертність вища, ніж від звичайного грипу
03 березня 2020, вівторок, 20:00 14
Світ 2020-03-03T20:50:10+02:00
Українські Новини
У ВООЗ підтвердили, що від коронавіруса смертність вища, ніж від звичайного грипу

У ВООЗ підтвердили, що від коронавіруса смертність вища, ніж від звичайного грипу

Ольга Фандорина
Смертність, ВООЗ, Коронавірус, коронавірус у світі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Рівень смертності від нового коронавіруса вище, перший випадок якого сьогодні зафіксований в Україні, ніж від звичайного сезонного грипу. Про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, йдеться на сторінці ВООЗ Twitter.

"На глобальному рівні близько 3,4% хворих COVID-19 померли. Для порівняння: в результаті сезонного грипу в основному вмирає набагато менше, ніж 1% інфікованих", - заявили в ВООЗ.

Голова організації також відзначив зниження кількості нових випадків зараження вірусом в Китаї.

"Всього налічується 90 893 випадки по всьому світу і 3110 смертей. За останні 24 години Китай повідомив про 129 нових випадків захворювання. Це найнижчий показник з 20 січня", - сказав Гебрейесус.

Нагадаємо, коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

Тим часом Супрун розповіла, як зміцнити імунітет перед коронавірусом.

А глава РНБО вважає, що коронавірус потрібно лікувати цибулею, салом і часником.

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