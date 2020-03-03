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03 марта 2020, вторник, 14:07 238
Экономика 2020-03-03T14:07:10+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает падать: НБУ понизил курс нацвалюты на среду

Гривна продолжает падать: НБУ понизил курс нацвалюты на среду

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 марта, на 15,90 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 марта, на 19,18 коп. до 24,7721 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 3 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 28 февраля, не изменился и составляет 3,34 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 марта на 18,43 коп. до 24,9300 UAH/USD, курс покупки – повысился на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Тем временем текущий счет платежного баланса в январе был профицитным.

А Национальный банк в период с 24 по 28 февраля купил на межбанковском валютном рынке 81 млн долларов.

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