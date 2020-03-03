Гривна продолжает падать: НБУ понизил курс нацвалюты на среду

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 марта, на 15,90 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 марта, на 19,18 коп. до 24,7721 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 3 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 28 февраля, не изменился и составляет 3,34 гривен за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 2 марта на 18,43 коп. до 24,9300 UAH/USD, курс покупки – повысился на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Тем временем текущий счет платежного баланса в январе был профицитным.

А Национальный банк в период с 24 по 28 февраля купил на межбанковском валютном рынке 81 млн долларов.