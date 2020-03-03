Курс гривні на міжбанку продовжує падати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 9 коп. після зниження в понеділок на 24 коп. до 24,98 UAH/USD. Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,91-24,95 UAH/USD, потім котирування звузилися до 24,93-24,95 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,98-25,00 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 5,22% з 23,74 UAH/USD до 24,98 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, після різкого подорожчання в понеділок у вівторок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 до 24,9300 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 березня, на 15,90 коп. до 24,9311 UAH/USD.