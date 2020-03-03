ЦИК снял с довыборов в Раду конкурентов Светличной в Харьковской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию Виктории Алексейчук (от партии "Слуга народа") и Александра Диденко (самовыдвиженец, член партии "Оппозиционная платформа - За життя") кандидатами в депутаты Верховной Рады на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область), которые состоятся 15 марта.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, передают Українські Новини.

Ранее "Слуга народа" сообщила, что решила снять Алексейчук с выборов в пользу самовыдвиженки, бывшего председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной, в том числе из-за высокого уровня поддержки последней избирателями.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-22 февраля, за Светличную на выборах готовы проголосовать 62,3% избирателей, за Алексейчук - 12,5%, а за Диденко - 8,5%.

По этому же опросу по 1,7% избирателей отдали бы голос Викторие Пташник от "Европейской солидарности" и Игорю Швайке от "Всеукраинского объединения "Свобода", а остальные кандидаты получили бы по менее 1% голосов.

Зарегистрированные на выборы кандидаты могли отказаться от баллотирования до 2 марта включительно.

По состоянию на вторник ЦИК отменил регистрацию Алексейчук, Диденко и самовыдвиженца, исполнительного партнера ООО "Кесарев Консалтинг" Михаила Соколова.

Таким образом по состоянию на вторник в выборах в округе №179 учавствуют 37 кандидатов.

Окончательный список кандидатов в депутаты по округу №179 станет известен 4 марта, когда завершится срок отмены регистрации отказавшихся от баллотирования кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК установит результаты выборов депутата в округе 179 Харьковской области до конца марта.

Выборы пройдут 15 марта в связи с назначением избранного в этом округе депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера главой Харьковской ОГА вместо Юлии Светличной.

В ходе кампании по парламентским довыборам в округе №179 в Харьковской области за Светличной поймали слежку.