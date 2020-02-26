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26 февраля 2020, среда, 11:26 838
Верховная Рада и партии 2020-02-26T11:46:10+02:00
Українські Новини
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга

В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга

Надежда Комендантова
Юлия Светличная, Соцопрос, Партия
Юлия Светличная Фото: kharkivoda.gov.ua
Юлия Светличная Фото: kharkivoda.gov.ua

Юлия Светличная является безоговорочным лидером в избирательной гонке в 179 округе в Харьковской области: ее готовы поддержать более чем 5 раз больше избирателей (62,3%), чем Алексейчук от "Слуги народа" (12,5%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

По данным исследования, лидером электоральных симпатий среди кандидатов является Юлия Светличная.

"Светличную готовы поддержать 62,3% тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании. 12,5% поддерживают Алексейчук качестве кандидата от партии "Слуга народа", 8,5% – Диденко, как представителя партии "Оппозиционная платформа" За жизнь". Рейтинг других кандидатов – менее 2%. К этому времени еще не определился каждый пятый избиратель", – отмечается сообщении"Рейтинга".

Исследователи отмечаются, что 55% избирателей не знают, кто был депутатом от округа до перевыборов, 42% – знают (им был председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер – ред.). Лишь 21% считают, что предыдущий народный депутат уделял достаточно внимания решению местных проблем, 51% – противоположного мнения. 28% – вообще не смогли ответить на этот вопрос.

В целом, 67% опрошенных знают, что 15 марта 2020 состоятся промежуточные выборы народного депутата в их избирательном округе. 64% выразили однозначную готовность принять в них участие. Уровень предвыборной мобилизации несколько выше среди старшей и менее богатой категорий населения.

Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" по собственной инициативе 15-22 февраля 2020 года. Опрошено население избирательного округа №179 от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.

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