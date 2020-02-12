Еще четырех кандидатов в депутаты Рады зарегистрировали в округе №179 Харьковской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 4 кандидатов в депутаты Верховной Рады на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область), которые состоятся 15 марта.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, передают Українські Новини.

В частности зарегистрированы: Ирина Бондарь (совладелица и консультант по маркетингу газеты "Харьковские известия") от партии "Новые рубежи", Валентин Захаров (страховой агент частного акционерного общества "Промышленно-страховая компания") от партии "Блок оппозиционных сил", Ольга Коваленко (директор компании "Антарес-Стар") от партии "Женщины за будущее" и Игорь Найда (помощник генерального директора компании "Юрия-Фарм") от партии "Украинцы вместе".

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировал уже 14 кандидатов в депутаты Рады на выборы в округе №179.

Выдвижение кандидатов партиями завершилось 3 февраля, в то же время подача документов для регистрации как партиями, так и самовыдвиженцами продлится до 13 февраля включительно.

ЦИК завершит регистрацию 18 февраля, при этом до 2 марта включительно кандидаты смогут отказаться от баллотирования.

Как сообщали Українськi Новини, выборы в округе №179 пройдут 15 марта в связи с назначением депутата Рады от "Слуги народа" Кучера, избранного в этом округе, председателем Харьковской обладминистрации.

ЦИК должен установить результаты выборов до 30 марта включительно.



Ранее ЦИК зарегистрировала 3 кандидатов в депутаты Рады в 179 округе.