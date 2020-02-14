На довыборы в харьковском округе идут экс-глава ОГА, советник губернатора от "Слуги народа" и сменившая 3 партии за 5 лет от "Евросолидарности"

На довыборы в харьковском округе идут экс-глава ОГА, советник губернатора от "Слуги народа" и сменившая 3 парт

Около 40 человек подали в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область), которые состоятся 15 марта.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник в ЦИКе.

"Вчера в 12 ночи завершился прием документов. Всего подалось около 40 человек", - сказал он.

Из парламентских партий кандидатуры выдвинули "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

От "Слуги народа" кандидатом уже зарегистрирована Виктория Алексейчук - советник на общественных началах председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, юрист, доверенное лицо Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года.

"Евросолидарность" выдвинула в депутаты Викторию Пташник - юриста, экс-депутата Рады от "Объединения "Самопомощь", исключенную из фракции за поддержку проекта изменений в Конституцию в части децентрализации, и кандидата в депутаты от партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года.

Среди кандидатов, баллотирующихся от партий, уже зарегистрирован Игорь Швайка (экс-депутат Рады, бывший министр аграрной политики) от "Всеукраинского объединения "Свобода".

Также среди зарегистрированных кандидатов есть член партии "Оппозиционная платформа - За життя" Александр Диденко, однако он баллотируется в порядке самовыдвижения.

Документы на регистрацию кандидатом-самовыдвиженцем среди прочих подала в ЦИК бывшая глава Харьковской областной государственной администрации (2016-2019) Юлия Светличная.

Более того, на выборы хочет быть зарегистрирована одна ее однофамилица.

Рассмотрение документов и регистрация либо отказ в регистрации кандидатов продлится до 18 февраля.

На данный момент зарегистрировано 14 кандидатов.

В то же время до 2 марта включительно кандидаты смогут отказаться от баллотирования.

Финальный список кандидатов в депутаты по округу №179 станет известным 4 марта, когда ЦИК завершит отмену регистрации отказавшихся от баллотирования.

Как сообщали Українськi Новини, выборы в округе №179 пройдут 15 марта в связи с назначением избранного в этом округе депутата Рады от "Слуги народа" Кучера главой Харьковской ОГА вместо Юлии Светличной.

ЦИК установит результаты довыборов депутата в округе 179 Харьковской области до 30 марта включительно.