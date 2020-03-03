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03 березня 2020, вівторок, 15:13 14
Суспільство 2020-03-03T17:00:03+02:00
Українські Новини
У Чернівцях поки не будуть закривати навчальні заклади на карантин

У Чернівцях поки не будуть закривати навчальні заклади на карантин

Елена Новикова
Карантин в школах, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях
Школа, парти. Фото: pixabay
Школа, парти. Фото: pixabay

Незважаючи на те, що в Чернівцях підтвердили інформацію про інфікування чоловіка коронавірусом, в місті не закривають навчальні заклади на карантин. Про це глава управління освіти Чернівців Сергій Мартинюк повідомив ТСН.

За його словами, навчальний процес продовжується і про обмеження на брифінгу ОДА не повідомлялось. Також він уточнив, що вони отримали рекомендації відносно профілактики коронавірусу в навчальних закладах від Міністерства освіти і науки.

Сергій Мартинюк додав, що у всіх навчальних закладах посилені заходи безпеки, а класні керівники поінформовані і не будуть допускати до навчання дітей з температурою та симптомами грипу.

Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих коронавірусом по всьому світу становить 90 899 осіб. З них одужали - 48 002, померли - 3 116.

Також Черновецька міськрада обмежить відвідування мерії через коронавірус.

Раніше повідомлялося про те, що відомо про інфікованого чоловіка та його дружину.

Тим часом, користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на появу коронавіруса в Україні.

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