У Чернівцях поки не будуть закривати навчальні заклади на карантин

Незважаючи на те, що в Чернівцях підтвердили інформацію про інфікування чоловіка коронавірусом, в місті не закривають навчальні заклади на карантин. Про це глава управління освіти Чернівців Сергій Мартинюк повідомив ТСН.

За його словами, навчальний процес продовжується і про обмеження на брифінгу ОДА не повідомлялось. Також він уточнив, що вони отримали рекомендації відносно профілактики коронавірусу в навчальних закладах від Міністерства освіти і науки.

Сергій Мартинюк додав, що у всіх навчальних закладах посилені заходи безпеки, а класні керівники поінформовані і не будуть допускати до навчання дітей з температурою та симптомами грипу.

Як повідомляли Українські Новини, кількість інфікованих коронавірусом по всьому світу становить 90 899 осіб. З них одужали - 48 002, померли - 3 116.

Також Черновецька міськрада обмежить відвідування мерії через коронавірус.

Раніше повідомлялося про те, що відомо про інфікованого чоловіка та його дружину.

Тим часом, користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на появу коронавіруса в Україні.