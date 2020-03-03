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03 березня 2020, вівторок, 14:11 14
Суспільство 2020-03-03T15:00:01+02:00
Українські Новини
У Чернівцях через хворого коронавірусом на карантин відправили 35 людей, - ЗМІ

У Чернівцях через хворого коронавірусом на карантин відправили 35 людей, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, обсервація
Коронавірус, ізолятор, карантин, медпункт Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавірус, ізолятор, карантин, медпункт Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

У вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях. Разом з першим в Україні пацієнтом з Чернівців, у якого діагностували китайський коронавірус COVID-19, ізолювали ще 35 осіб, передає Обозреватель.

За словами джерела в Моз, чоловік контактував з усіма цими людьми. До того ж найбільше – зі своєю дружиною. Її теж госпіталізували, однак симптомів вірусу у жінки поки не спостерігається. Відзначається, що всіх пацієнтів закрили в різних місцях, "щоб не було паніки". Вони знаходитимуться під постійним контролем медиків.

Чоловік, який заразився, подорожував разом з дружиною з 21 лютого. При першій появі симптомів 28 лютого яка заразилася на звернувся до сімейного лікаря, а 29-го – викликав швидку допомогу. При в'їзді в Україну у подружжя вимірювали температуру тіла, проте ніяких відхилень не було. Зараз у чоловіка спостерігається жар і сильний сухий кашель.

Хворий знаходиться в окремій ізольованій палаті в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні, йому надається необхідне симптоматичне лікування. Стан оцінюється ближче до среднетяжелому.

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