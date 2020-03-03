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3.03.20 14:30 Пресс-конференция: "Внедрение рынка земли - государственная измена"

03 марта 2020, вторник, 13:11 106
Общество 2020-03-03T13:42:23+02:00
Українські Новини
Минздрав призвал украинцев не надевать маски не по назначению

Минздрав призвал украинцев не надевать маски не по назначению

Ольга Фандорина
МОЗ, Маски, Коронавирус, коронавирус в Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий призвал украинцев не паниковать из-за коронавируса,  по состоянию на 1 марта, количество заражений которым по всему миру увеличилось до 86 905 человек, и не скупать медицинские маски в аптеках и продукты в магазинах. Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает LB.ua.

"Смотрите. Вы - здоровый человек. Вам маска сейчас не нужна и ничем не поможет. Маска защищает вас - здорового человека - если ее надел больной человек. Поэтому бежать сейчас в аптеки и скупать маски, как и продукты в магазинах...соль... нет смысла. Сэкономьте деньги!", - сказал Радуцкий.

Он также добавил, что государству сложно регулировать ценовую политику, особенно в частных аптеках.

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали первый случай коронавируса.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Предполагаемым эпицентром заражения стал рынок морепродуктов и мяса. Вскоре выяснилось, что вирус передается от человека к человеку.

Чтобы ограничить распространение болезни, власти Китая ввели в нескольких городах ограничение на передвижение. Эпицентр болезни — город Ухань с населением свыше 11 млн чел — изолировали полностью.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

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