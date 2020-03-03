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03 марта 2020, вторник, 12:00 363
Силовые структуры 2020-03-03T12:07:13+02:00
Українські Новини
МВД получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США

МВД получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США

Елизавета Драбкина
США, МВД, Арсен Аваков, Незаконная слежка
МВД. Фото: 112.ua
МВД. Фото: 112.ua

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский ("Слуга Народа") и его адвокат Татьяна Костина передали министру внутренних дел Арсену Авакову материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Национальная полиция будет реагировать на любые противоправные действия на территории Украины против американских чиновников.

Это касается как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов.

Главным следственным управлением Нацполиции осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 (парушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) Уголовного кодекса.

Все предоставленные материалы приобщены к материалам этого уголовного производства.

Аваков заверил, что МВД будет действовать исключительно в правовом поле, совместно с соответствующими правоохранительными органам США, обеспечивая невмешательство во внутриполитические процессы в США, понимая всю важность этой темы для украино-американских отношений.

Указано, что ход этого расследования находится на особом контроле руководства МВД.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Нацполиция открыла уголовное производство о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинял ее во вмешательстве в правоохранительную деятельность Украины, а также даче ложных показаний Конгрессу США.

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